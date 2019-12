Baas van chemiereus DSM, maar ook lief voor het milieu

Samen met de reeds vertrokken Paul Polman van Unilever was Sijbesma het gezicht van het duurzame bedrijfsleven. Een missie die hij al lang had, maar de laatste jaren steeds duidelijker naar voren kwam.



,,Hij vroeg zich af wat moet ik tegen mijn kinderen zeggen als ze me vragen: vader wat heb jij voor de wereld gedaan? Dan kan ik toch niet zeggen: ik heb de aandelenkoers verdubbeld of meer winst gemaakt’’, schetst Jeroen Smit de bewustwording van Sijbesma. Smit schreef onder andere een boek over Polman en sprak Sijbesma over zijn duurzame missie.



DSM is in 1902 begonnen als exploitant van de steenkolenmijnen in Limburg. Toen de mijnen moesten sluiten, legde het bedrijf zich toe op bulkchemie en de productie van ammoniak en kunstmest. Maar al in de jaren 80 van de vorige eeuw begon de koers te draaien. Onder leiding van Peter Elverding werd afscheid genomen van de bulkchemie en werden in rap tempo bedrijven opgekocht die zich bezighielden met voeding, gezondheid en duurzame materialen.