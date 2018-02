Bankdirecteur gaat het allemaal anders doen

FCK! Gevatte excuses Kentucky Fried Chicken voor kipcrisis

11:18 Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken neemt zichzelf vandaag op de hak met een paginagrote advertentie in de Britse krant The Sun. In plaats van het normale KFC-logo zijn op een lege kipemmer de letters 'FCK' te zien, kort voor 'fuck'. Daarmee wil het bedrijf benadrukken enorm te balen van de kipcrisis, die er de afgelopen week voor zorgde dat honderden restaurants in Engeland dicht bleven.