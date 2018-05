Banken betalen tienduizenden klanten boeterente terug

De hoogte van de vergoeding varieert. Soms gaat het om een minder dan een euro, maar soms ook meer dan 1000 euro’s. ,,Bij onze klanten gaat het gemiddeld om 230 euro,’’ zegt Jascha Hagendoorn van De Volksbank, SNS, Regiobank en BLG Wonen. ING heeft ‘een bedrag van minder dan 10 miljoen gereserveerd’.

De compensatie is voor klanten die tussen 2011 en 2016 extra hebben afgelost of een renteaanpassing hebben gekregen op hun hypotheek. In totaal gaat het om 100.000 hypotheken die werden aangepast in die jaren.

De bank rekende bij de aanpassing een boeterente vanwege misgelopen rente-inkomsten. Na klachten bleek dat de berekening van de boeterente steeds in het voordeel van de banken uitviel. De financiële waakhond AFM kwam daarom met een leidraad voor de berekening van de boeterente waaraan de banken sinds juli 2016 moeten voldoen.

De Volksbank en ING gaan nu ook hypotheken tussen 2011 en juli 2016 compenseren voor te veel betaalde boeterente. ,,We vinden dat we die boeterente beter hadden kunnen berekenen en dat gaan we nu herstellen,’’ aldus Hagendoorn.

Zo’n 34.000 klanten van de Volksbank krijgen vandaag een brief thuis met de aankondiging van de bank. Al die klanten krijgen een herberekening van de betaalde boeterente. ,,We verwachten dat uiteindelijk ongeveer 20.000 klanten geld terug krijgen,’’ verwacht Hagendoorn.

Vergissing

Als uit de berekening blijkt dat de klant te weinig boeterente heeft betaald hoeven ze zich geen zorgen te maken zegt De Volksbank. ,,Dat is een geval van ‘een vergissing van de bank in uw voordeel’.’’

ING is al een stap verder. Daar hebben de gedupeerde klanten het geld al op hun rekening staan. ,,Of ze hebben het vandaag of morgen,’’ aldus een woordvoerder. Bij ING bleek dat 7000 klanten voor compensatie in aanmerking komen. ING heeft in totaal zo’n 500.000 hypotheekklanten.

De Rabobank heeft geen plannen voor compensatie. ,,Het speelt niet bij ons. Wij hebben de kosten in het verleden altijd conform de geldende voorwaarden berekend. Als er al eens een fout is gemaakt is die al gecorrigeerd,’’ aldus de woordvoerder. ABN Amro volgt dezelfde lijn.