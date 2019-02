Banken verhogen tarief betaalpakketten opnieuw

Zowel bij SNS en ASN Bank zijn de betaalpakketten 10 procent duurder geworden, blijkt uit het jaarlijkse betaaldienstenonderzoek van de Consumentenbond. Bij Triodos is dat zelfs 20 procent.



Ook de grootbanken verhogen hun kosten. Klanten van Rabobank moeten per 1 april meer betalen voor oa betaalpakketten, papieren afschriften en overschrijven met een formulier. Zo kost het basis- en totaalpakket maandelijks 10 cent extra, waardoor het basispakket maandelijks 2,90 euro per maand kost. Voor het totaalpakket is dat 4,80 euro. Bij verlies en diefstal van de bankpas moeten klanten bovendien 3,95 euro gaan betalen. Nu is dat nog gratis.



Ook ABN Amro vraagt vanaf april geld voor diefstal en verlies van de pinpas, zelfs 7,50 euro. ABN Amro verhoogt daarnaast de prijs voor het ontvangen van papieren afschriften met 20 procent tot 1,30 euro per maand. Het overboeken van geld door middel van papieren formulieren of acceptgiro gaat ook fors in prijs omhoog.



Het ontvangen van 22 formulieren kost straks 11 euro, een kwart meer. Voor een setje van 25 verzend-enveloppen durft ABN Amro 18,75 euro te vragen, dubbel zoveel als nu. De bank zegt dit te doen in het kader van de ‘verduurzaming'.

‘Bank geeft minder voor meer’

Bij ING stijgen de kosten dit keer niet, maar Nederlands grootste consumentenbank had een jaar eerder betaalpakketten dan ook al fors (7-10 procent) duurder gemaakt. Ook de jaren daarvoor waren er fikse prijsverhogingen.



Klanten zijn niet te spreken over alle verhogingen, zo peilde de Consumentenbond onder 12.000 mensen. ,,Veel Nederlanders snappen niet dat zij steeds meer moeten betalen, terwijl de bank in hun ogen steeds minder levert,” aldus de belangenclub. De afgelopen twintig jaar gingen de meeste bankkantoren dicht en verhuisde de meeste dienstverlening naar het internet.



Van de 12.000 Nederlanders zegt een vijfde te overwegen naar een andere bank over te stappen. In praktijk doet alleen niemand dat. Afgelopen twee jaar wisselde slechts 4 op de 100 mensen van bank. Bijna 60 procent vindt overstappen te veel gedoe, bovendien stellen de meesten dat switchen nauwelijks helpt nu ,,alle banken hetzelfde zijn.” Een deel geeft aan niet te kunnen overstappen, omdat zijn een hypotheek hebben bij hun bank.



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Het hoofdkwartier van de Consumentenbond bij Den Haag Hollands Spoor © ANP XTRA

Bonussen