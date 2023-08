Bax Music, de grootste muziekzaak van het land, dendert maar door, en is nu genomineerd voor Nationale Ondernemersprijs

Bax Music is de grootste (online-)muziekwinkel van Nederland. In twintig jaar tijd maakten de broers Jochanan en Nathanael Bax korte metten met de binnenlandse concurrentie. En de muziekwinkel blijft maar doordenderen. ,,Ik weet niet wat er aan de hand is maar de laatste weken is onze omzet met 35 procent gegroeid.”

Het verhaal van de broers Bax leest als een jongensboek. Als tieners draaien ze als hobby muziek op feestjes. Al gauw gaan ze discjockey-apparatuur verhuren en voor ze het weten ook verkopen. Jochanan: ,,Ik was 18 en studeerde in Rotterdam economie toen ik ons bedrijf inschreef bij de Kamer van Koophandel. Mijn broer was nog maar 14. In 2005 begonnen we een webwinkel. We hadden al heel snel mensen in Goes werken, die ik vanuit mijn studentenkamer in Rotterdam aanstuurde.”

Het assortiment dat aanvankelijk bestaat uit DJ-apparatuur breidt uit met talloze instrumenten. Vijf jaar later telt het bedrijf al tachtig medewerkers. Er komen stenen winkels bij in Nederland en België en webshops in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Zweden. Bax vaagt in de Benelux de concurrentie weg of lijft muziekzaken in, op een paar niche winkels na die zich concentreren op de duurdere muziekinstrumenten. Inmiddels werken er 450 mensen en draait Bax Music een omzet van 155 miljoen euro.

Jochanan: ,,Ons sterke punt is snelle levering, een grote voorraad, verschillende betaalmethodes en service en advies online en in de winkels. Je kunt altijd verhaal gaan halen als een product niet bevalt. Mijn grootste concurrenten zijn een Duitse en Engelse online muziekwinkel. Je rijdt niet even 800 kilometer als er iets fout gaat.”

Voor een online winkel is logistiek de slagader. Tegelijkertijd valt daar ook de meeste milieuwinst te halen. Bax Music verzendt jaarlijks 1,6 miljoen dozen naar klanten in binnen- en buitenland. De huidige inpakmachines kunnen dozen van maximaal 60 x 40 x 40 centimeter aan. Bax: ,,Een keyboard of elektrische gitaar past daar niet in. Die moeten met de hand worden verpakt in standaard dozen. Daardoor vervoer je veel lucht. Bovendien verbruik je veel plastic opvulmateriaal dat moet voorkomen dat het product in de doos kan bewegen. Juist voor de grotere producten zocht Bax een oplossing. Niet alleen omdat het praktisch is, maar ook om het transport efficiënter en zo duurzamer te maken.”

Een inpakmachine die het gros van de 70.000 muziekproducten in het assortiment - van een gitaarplectrum tot een vleugel - verwerkt, bestond nog niet. ,,We zochten een machine die verschillende maten dozen, door elkaar heen, heel snel kan handelen. Zo’n tien pakketten per minuut, van kleine tot grote dozen. Zoiets was niet te vinden. We hebben met verschillende fabrikanten gesproken om zo’n inpakmachine te ontwikkelen. Uiteindelijk zijn we bij het Belgische bedrijf Avercon geland. Daarmee ontwikkelen we samen ons ‘inpakmonster’. In het eerste kwartaal van 2023 moet de machine draaien.”

Bax Music beleeft dit jaar zijn vierde lustrum. Om wat terug te doen voor Zeeland schenkt de muziekzaak elke basisschool in Zeeland een muziekpakket ter waarde van 500 euro. Die cadeautjes kost het bedrijf 100.000 euro, maar Bax Music kan dat wel lijden. Waar Black Friday altijd zorgt voor een piek in de omzet, zijn de zomerweken bijna net zo lucratief. Jochanan: ,,Ik weet niet wat er aan de hand is maar de laatste weken is onze omzet met 35 procent gegroeid.”

Bax Music Hoofdvestiging Goes Verkoop muziekinstrumenten Aantal stenen vestigingen: zes in Nederland en België Bestaat sinds 2013 Oprichters: Jochanan en Nathanael Bax Omzet: 155 miljoen euro Aantal medewerkers: 440 bax-shop.nl

