Voormalig tennisster Boris Becker claimt diplomatieke onschendbaarheid in een slepende rechtszaak over schulden. Als speciale sportattaché van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) in de EU zou hij niet vervolgd mogen worden. Britse media berichten dat Becker in Londen met zijn diplomatieke status uit de hoge hoed kwam.

Volledig scherm Becker schudt de hand van Faustin Archange Touadera, president van de Centraal Afrikaanse Republiek. © AP Becker zou flinke schulden hebben bij de particuliere bank Arbuthnot, Latham & Company. De crediteuren zijn om geld te innen vorig jaar een procedure gestart die tot het faillissement van Becker leidt. Ze willen de staat van faillissement van de vijftigjarige Duitser laten verlengen. Maar dat kan niet volgens Becker omdat hij in april de erebaan voor het arme Afrikaanse land heeft gekregen. Becker is erg trots op de functie die hem ,,in staat stelt iets terug te doen voor sportliefhebbers in een van de armste landen ter wereld''.



Of Becker daadwerkelijk wegkomt met deze juridische truc is nog maar de vraag. ,,Ik heb ernstige vraagtekens of dit een ace is van Becker. Het lijkt mij werk voor lijnrechters", vertelt diplomatie-expert Robert van de Roer.

Machtiging

Zo zal Becker moeten aantonen dat de CAR hem heeft gemachtigd om namens het land te handelen in de EU. Of dat genoeg is om zijn diplomatieke onschendbaarheid te garanderen is niet duidelijk. ,,Het is normaliter een vereiste dat hij officieel onderdaan is van het land. Bij mijn weten is Becker nog steeds Duitser. Het is dus de vraag of hij de benodigde paperassen kan overleggen om aan te tonen dat hij diplomaat is."

Onder de raadslieden die Becker bijstaan om als speciaal sportattaché schuldeisers van het lijf te houden is Ben Emmerson. Hij heeft eerder ook zaken bepleit voor onder anderen de Australische WikiLeaksoprichter Julian Assange toen Zweden om diens uitlevering vroeg. Van de Roer: ,,Een kind kan zien dat het een truc is van Becker. Hij haalt niet voor niets het zwaarste geschut van stal. Maar of dit zal leiden tot een Grand Slam? Dat lijkt mij werk voor juridisch experts."

Schulden

Eerder dit jaar kwam het faillissement van Becker al in het nieuws, toen hij waardevolle trofeeën probeerde te verkopen om zo zijn schulden af te lossen. Klein probleempje: hij leende de bekers ooit uit, maar was inmiddels vergeten aan wie. Het ging onder meer om vijf van de zes Grand Slam-bekers die hij won en om zijn gouden medaille van de Olympische Spelen in 1992.

Volledig scherm Boris Becker als 17-jarige met de Wimbledon-trofee. © EPA

Hoe Boem Boem Becker al zijn geld kwijtraakte is niet bekend. Zijn vermogen werd lange tijd op zo'n 160 miljoen euro geschat. Volgens Duitse pers ging Becker het schip in na enkele mislukte investeringen in de Nigeriaanse olie-industrie.

