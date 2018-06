Bedrijfsleven: verbod op rookruimtes is onhaalbaar binnen twee jaar

Markt­hal-ontwikke­laar Provast in de race voor bouw Feyenoord City

12 juni Ontwikkelaar Provast, bekend van de Markthal, heeft zijn vizier gericht op Feyenoord City. Volgens directeur Hans de Jong is de Haagse onderneming in de race is om dit mega-project op Zuid te realiseren. Met dit karwei, dat vele jaren in beslag zal nemen, is naar schatting 1,5 miljard euro gemoeid.