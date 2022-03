Bedrijven die in Rusland blijven worden geboycot: ‘Gaat ten koste van Russische bevolking’

Superjacht­bou­wers maken zich zorgen nu Russische miljar­dairs geen 'boot' bestellen

De oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland raken indirect ook de bewierookte Nederlandse superjachtenindustrie. Bedrijven houden rekening met minder opdrachten van Russische miljardairs. Een nieuw schip van een oligarch, dat nog in de haven van Harlingen ligt, is nog niet aan de ketting gelegd.

