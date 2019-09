Bekijk hier of jouw koopkracht volgend jaar toeneemt

Selecteer hieronder de gegevens die het meest op jou van toepassing zijn en klik vervolgens op de knop ‘Berekenen’. Het eindbedrag is netto in euro’s per maand. De berekeningen zijn gedaan door het Nibud. Het rekeninstituut heeft op basis van de Miljoenennota 2020 voor ruim honderd voorbeeldhuishoudens berekend wat er volgend jaar met hun koopkracht gebeurt.

Koopkracht

Het Nibud ziet koopkrachtverbeteringen van 0,2 tot 4,6 procent, waarbij de koopkracht voor de meeste mensen met 1 tot 2 procent stijgt. Vooral tweeverdieners met een middeninkomen en kinderen gaan er in 2020 op vooruit. Tussen werkenden en niet-werkenden is een duidelijk verschil zichtbaar. Een alleenstaande in de bijstand heeft bijvoorbeeld volgend jaar slechts 14 euro per maand meer te besteden dan nu. Werknemers met een cao-loon kunnen volgend jaar een gemiddelde loonstijging van 2,5 procent verwachten.