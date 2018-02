Belastinglast drukt Coca-Cola in het rood

Qualcomm ook na gesprek tegen overname

17:13 In een open brief aan rivaal Broadcom heeft het bestuur van Qualcomm vandaag na een gesprek tussen de twee besturen de avances van Broadcom opnieuw afgewezen. Broadcom wil het bod van 82 dollar per aandeel (121 miljard dollar) niet verder verhogen en daarom voelt Qualcomm zich nog steeds ondergewaardeerd.