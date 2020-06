Beleggen in indextrackers: kosten en risico's zijn laag, de aanschaf simpel

1. Wat is een ETF?

ETF is de afkorting van Exchange Traded Fund. Het is eigenlijk een soort beleggingsfonds waarin alle aandelen van een index zijn opgenomen. Dat kan bijvoorbeeld de AEX-index zijn, die gevuld is met de 25 grootste en meest verhandelde Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Koop je een AEX-tracker, dan investeer je in één klap in Shell, Philips, ASML, Heineken en alle andere bedrijven in de index. Daarmee is je belegging ook meteen gespreid en loop je dus minder risico op verlies.