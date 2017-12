Belegger beter beschermd door nieuwe regels

Beleggen is weer populair. Rijp en groen trekt dezer dagen naar de beurs om wat extra rendement te maken met het spaargeld. De invoering van Mifid II (Markets in Financial Instruments Directive) moet voorkomen dat daarbij ongelukken gebeuren.



Een belangrijke wijziging in de Europese regels is dat voortaan alle (bijkomende) kosten die aan beleggers worden doorberekend, zichtbaar zijn. Zo kunnen ze de aanbieders beter vergelijken. De afgelopen jaren hebben de meeste aanbieders van beleggingsproducten hun leven op dit terrein al gebeterd, maar vanaf januari is het verplicht.



Toezichthouder AFM heeft hoge verwachtingen van de maatregel. Waar nu nog vaak onduidelijkheid is over de transactiekosten die worden berekend binnen een fonds, kan daar na 1 januari geen misverstand meer over bestaan.