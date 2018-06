Bellen naar ander EU-land max 19 cent, Nederland mag Ziggo aanpakken

Bellen vanuit Nederland naar een ander EU-land mag niet meer dan 19 eurocent per minuut kosten, een sms niet meer dan 6 cent. De lidstaten, Europese Commissie en het Europees Parlement hebben daar in Brussel vanmorgen na maandenlang onderhandelen een politiek akkoord over bereikt.

De maximumtarieven moeten gaan gelden voor alle buitenlandse gesprekken en sms'en binnen de 28 lidstaten.



De stap volgt op het afschaffen van de roamingkosten in juni vorig jaar. Het akkoord moet nog formeel worden afgerond. Daarna hebben de lidstaten twee jaar om de wetgeving nationaal in te voeren.



Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (CDA) is zeer tevreden. ,,Alleen de roamingtarieven schrappen was half werk geweest. Voor bellers in Nederland zijn deze maximumtarieven een flinke verbetering.''



Ook staatssecretaris Mona Keijzer (EZ) is blij. ,,Dit is een mooie vervolgstap, nadat in 2017 de hoge roamingtarieven voor datagebruik en mobiel bellen in de EU al zijn afgeschaft."

Quote Voor bellers in Nederland zijn de tarieven een flinke verbete­ring Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër CDA

Ziggo

Een misschien wel belangrijkere overwinning voor Nederland is dat toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) door de nieuwe regels twee dominante telecomaanbieders tegelijk kan aanpakken. Tot nu toe kon de ACM maar één speler strenger behandelen en dat was grootste telecombedrijf KPN.



De ACM wil echter dat kabelaar Ziggo net als KPN zijn vaste netwerk opent voor andere aanbieders. Zeker nu Vodafone en Ziggo zijn gefuseerd, is het bedrijf vrijwel net zo dominant. De waakhond vreest daarom voor een duopolie in Nederland. Zowel KPN als VodafoneZiggo boeken veel succes met het aanbieden van gecombineerde alles-in-één bundels van mobiele en vaste telefonie, internet en televisie.



Door ervoor te zorgen dat andere aanbieders tegen een bepaald bedrag toegang krijgen wordt de concurrentie bevorderd. Voormalig bestuurslid Johan Ketelaar pleitte hier vorig jaar in het AD nadrukkelijk voor.



,,Het opnemen van extra mogelijkheden voor een nationale toezichthouder om deze toegang te garanderen was een belangrijke Europese wens van Nederland," aldus Economische Zaken. ,,Zo kunnen meerdere bedrijven telefonie- en internetdiensten aanbieden via een kabel-, koper- of glasvezelnetwerk."

Volledig scherm Toezichthouder ACM krijgt door de nieuwe Europese regels meer bevoegdheden en kan straks ook VodafoneZiggo beter aanpakken. © ANP

Gemiste kans