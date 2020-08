Bert kan 333,84 euro per jaar besparen op zijn energierekening

Tesla wil kleine belegger lokken met aandeel van 300 dollar

14 augustus De beurskoers van Tesla is de afgelopen maanden geëxplodeerd. Een aandeel van de fabrikant van elektrische auto's kost inmiddels zo'n 1500 dollar en dat is voor veel particuliere beleggers gevoelsmatig te hoog. Daarom gaat Tesla zijn aandelen in mootjes hakken.