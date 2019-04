Bespioneerd ASML daalt op lager Damrak

Gekte op woning­markt is over hoogtepunt heen

10:24 De gekte op de woningmarkt is zo goed als voorbij, stellen de makelaars. De extreme prijsstijgingen zijn achter de rug en de krapte en oververhitting lijken over hun top heen. ,,Voor veel kopers is het plafond bereikt van wat men kan en wil betalen’’, reageert Ger Jaarsma, NVM-baas.