Bestaan onze winkels over 5 jaar nog? ‘Ja, maar directe verkoop of voorraad wordt zeldzaam’

Door 'gure wind’ in het buitenland valt economi­sche groei terug

15 augustus De Nederlandse economie groeit in 2020 iets minder hard. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat voor komend jaar uit van een groeicijfer van 1,4 procent. In juni ging het instituut nog uit van 1,5 procent. Voor het huidige jaar is het CPB optimistischer: de groeiverwachting van 1,8 procent is met een fractie naar boven bijgesteld.