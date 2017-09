Betalen met topmannen: Fransman ontwerpt bankbiljetten met ceo's

Met zijn zeven biljetten wil Jade Dalloul een statement maken. ,,Bedrijven als Facebook en Google, maar ook Shell zijn een onderdeel van ons dagelijks leven. Met deze bankbiljetten stel ik de vraag hoever die invloed reikt en of we nog zonder ze kunnen." Ook laat hij zien dat ceo's van grote bedrijven tegenwoordig halve celebrity's zijn. Parijzenaar Dalloul maakte de biljetten voor zijn afstudeerproject aan de Brusselse academie voor de visuele kunsten La Cambre.

Wat bracht je op dit idee?

Waarom heb je bankbiljetten gemaakt?

Welke criteria hanteerde je voor het kiezen van de ceo's?

Als je carte blanche krijgt om het volgende eurobiljet te ontwerpen, hoe zou dat er dan uitzien?

,,Dat zou een enorme eer zijn. Het lastige is natuurlijk dat je dan beelden of symbolen van alle eurolanden in gelijke mate moet gebruiken. Dat is een belangrijke beperking. Waarschijnlijk zou ik voor een minimalistisch ontwerp gaan. Ook wil ik er speciale materialen voor gebruiken, zoals polymeren, om vervalsingen tegen te gaan."