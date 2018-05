Betalen voor toegang in de Biesbosch

,,2021 is het 600 jaar na de Sint Elisabethsvloed. Dat is voor ons een belangrijk moment: het aanbod van onze voorzieningen moet dan helemaal op orde zijn.''



Zo'n 3 miljoen mensen per jaar bezoeken het natuurgebied. Al jaren is het betalen voor een bezoek aan De Biesbosch een punt van discussie. De Baaij geeft aan dat het overgrote deel van het natuurgebied gewoon gratis toegankelijk blijft voor wandelaars of fietsers. ,,Ik wil vooral niet mensen wegjagen.'' Hij denkt aan een systeem waarbij voor specifieke zaken geld wordt gevraagd. Zoals het varen door een bepaalde kreek of het rijden over een mountainbikepad.