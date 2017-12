Beter Bed krijgt tik op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs ging maandag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden in de plus. De handel staat deze week vooral in het teken van de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. Op het Damrak ging beddenverkoper Beter Bed in de uitverkoop na een winstalarm. Arcadis toonde herstel na de koersval van vrijdag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 548,29 punten. De MidKap steeg ook 0,2 procent, tot 822,13 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent.

Beter Bed

Bij de kleinere bedrijven kelderde Beter Bed bijna 9 procent, na een waarschuwing voor een daling van het resultaat in 2017. Het bedrijf kampt met een verminderde vraag naar schuimmatrassen in Duitsland. Daar ontstond eerder dit jaar ophef over mogelijk te hoge concentraties van een giftige stof in dergelijke matrassen.

Grootste stijger in de AEX was digitaal beveiliger Gemalto met een winst van 3,9 procent. Galapagos klom 2,3 procent. Volgens analisten van KBC Securities is het goed nieuws dat de biotechnoloog per 18 december wordt opgenomen in de Nasdaq Biotech Index. Speciaalchemiebedrijf DSM en chipmachinemaker ASML stonden onderaan met minnen van 0,5 procent.

Arcadis

In de MidKap ging Arcadis aan kop met een plus van ruim 5 procent. Volgens analisten van NIBC is de flinke koersval van het aandeel op vrijdag ,,een mooi instapmoment''. Arcadis ging toen stevig omlaag na een bericht dat het bedrijf veel dieper in de financiële problemen zou zitten dan het aangeeft.

Steinhoff klom bijna 20 procent in Frankfurt. De geplaagde woongigant vraagt steun aan investeerders nu het bedrijf voor cruciale gesprekken staat met banken. Steinhoff verloor afgelopen week bijna 80 procent aan beurswaarde door een boekhoudschandaal. Bayer noteerde vrijwel vlak. Volgens persbureau Bloomberg gaat Brussel niet akkoord met de overname van de Amerikaanse zadenproducent Monsanto door het Duitse farmacie- en chemieconcern.

Euro

De euro was 1,1791 dollar waard, tegen 1,1762 dollar bij het beursslot op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 57,16 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent in prijs tot 63,14 dollar per vat.