Beursgang Spotify: Zweedse oprichters cashen én houden de macht

Vraag is uiteraard of beleggers massaal instappen. De muziekstreamingdienst heeft nog nooit een euro winst gemaakt. Vorig jaar verloor Spotify 1,2 miljard euro op een totale omzet van ruim 4 miljard. Het totale verlies sinds de oprichting in 2006 bedraagt al 2,4 miljard euro.



Extra nadeel is dat de concurrentie hevig is: zowel Apple, Google als Amazon bezitten ook een streamingdienst, verder zijn er concurrenten als Deezer en Tidal. De techgiganten hebben bovendien veel diepere zakken dan Spotify. Daarnaast hebben ze allemaal een slimme speaker op de markt gebracht die hun muziekdiensten ondersteunen.



Spotify is ondertussen hoge bedragen kwijt aan marketing. Verder is het licentiekosten verschuldigd voor de 35 miljoen songs tellende muziekbibliotheek en het betalen van royalties aan artiesten.



Dat kost veel geld, hoewel bands en artiesten al jaren klagen dat de muziekdienst hen te weinig betaalt. Zo verwijderde Taylor Swift haar albums in 2014 van Spotify om die pas vorig jaar terug te zetten. Ook was er kritiek van onder meer Radiohead's Thom Yorke.