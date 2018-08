Bierbrouwers vrezen gersttekort door slechte oogst

De prijs van gerst stijgt al stevig en die extra kosten moeten goed worden gemaakt. Enkele Duitse bierbrouwers hebben hun prijzen daarom al verhoogd, stelt handelaar GrainCom. Volgens de Britse concurrent Robin Appel is er een 'groot aanbodprobleem'. ,,Gerstemout is niet heel duur per biertje, maar als we het over alle biertjes bekijken is het een forse kostenpost.''



Heineken liet bij de presentatie van zijn resultaten over het tweede kwartaal al weten dat grondstofkosten waren gestegen. De op een na grootste brouwer ter wereld zei al wel dat die hogere prijzen geen gevolgen zouden hebben voor de resultaten van dit jaar, maar weigerde op de toekomst in te gaan. Grote bierbrouwers hebben vaak via langer lopende contracten de prijzen voor hun grondstoffen al vastgelegd.