Big Bazar sluit twee winkels: ‘Als een winkelconcept niet sterk genoeg is, komt het vanzelf in de problemen’

Kim van Dijk (35) is de eerste vrouw aan het roer bij Royal Dirkzwager: ‘Zou heel normaal moeten zijn’

Er is het afgelopen jaar nogal wat veranderd bij Royal Dirkzwager. Na een faillissement werd het bekende maritieme bedrijf gered dankzij een doorstart en bijbehorende verhuizing. Nu staat er, voor het eerst in meer dan 150 jaar, een vrouw aan het roer: Kim van Dijk (35) is de nieuwe directeur.