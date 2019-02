Bij dit bedrijf slachten ze elke dag een kwart miljoen kippen en dat worden er nog meer

Koffers staan klaar, maar vlucht naar zon ging niet: vliegmaat­schap­pij Germania fail­liet

7:47 De Twentse Bettine Nijhof was er helemaal klaar voor: al weken keek ze uit naar haar reisje naar de zon, de koffers stonden zelfs al klaar in de kamer. Maar haar vlucht vanuit Münster, net even over de Duitse grens, ging pardoes niet door. Luchtvaartmaatschappij Germania heeft dinsdag uitstel van betaling aangevraagd en alle vluchten geannuleerd.