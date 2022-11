Bijna helft Nederlanders vreest zorgverzekering niet te kunnen betalen

Acht op de tien Nederlanders maakt zich zorgen over de stijgende zorgpremie. Bijna de helft (43 procent) is bang de premie volgend jaar niet meer te kunnen betalen. Vooral vrouwen en mensen tot 55 jaar maken zich zorgen, aldus onderzoek in opdracht van Independer.

Uiterlijk deze zaterdag moeten alle verzekeraars hun premies en voorwaarden voor de basisverzekering én aanvullende zorgpakketten bekendmaken. Veel verzekerden houden hun hart vast nu de prijzen alom stijgen. De verwachting is dat ook de zorgpremies voor volgend jaar verder omhooggaan. De stijging bleef voorheen beperkt tot een paar tientjes per jaar, maar recent kondigde zorgverzekeraar DSW al een premiestijging aan van zo’n 10 euro per maand.

Lees ook

Bang dat je je zorgpremie niet meer kunt betalen? Overstappen kan voordelig zijn

Dat meer verzekeraars zullen volgen, ligt voor de hand gezien de stijgende zorgkosten. Bovendien mogen zorgverzekeraars volgend jaar geen korting meer geven op de collectieve basisverzekering. Die bedraagt nu nog maximaal 5 procent. Bijna twee op de drie Nederlanders heeft op dit moment zo’n collectieve korting.

Overstappen

Veel verzekerden zullen de stijging aangrijpen om zich te oriënteren op een andere zorgverzekering. In het onderzoek dat vergelijkingssite Independer heeft laten doen door Q&A zegt maar liefst 40 procent van de Nederlanders rond te gaan kijken. Independer-zorgexpert Mirjam Prins kan wel verklaren waarom veel mensen zich dit jaar in hun zorgverzekering willen verdiepen: ,,Door de gestegen prijzen gaat iedereen natuurlijk kritisch kijken waar en hoe er kan worden bespaard. Zeker als je een tijd niet naar de zorgverzekering hebt omgekeken, kun je een te uitgebreid pakket hebben.’’

Quote Als je iets schrapt, probeer het bespaarde geld dan opzij te zetten voor als er iets gebeurt Mirjam Prins, Independer

Opvallend is dat vier op de tien Nederlanders (41 procent) dekking het belangrijkste onderdeel vindt van de zorgverzekering. De prijs staat op de tweede plek, met 24 procent. Het is wel zo dat de prijs gemiddeld genomen belangrijker is onder de groep die aangeeft zich zorgen te maken over de stijgende premies en vreest de verzekering straks niet meer te kunnen betalen.

Positief is wel dat de zorgtoeslag volgend jaar flink stijgt. Voor mensen met een minimuminkomen of bijstandsuitkering gaat het om een verhoging van ongeveer 35 euro per maand. Dat is meer dan veel zorgverzekeringen duurder worden.

‘Niet zomaar schrappen’

,,De zorgverzekering is sowieso een hoge kostenpost. Toch moet je uitkijken met zomaar de tandverzekering of aanvullende verzekering te schrappen’’, waarschuwt Prins. Haar advies aan consumenten is om de komende tijd goed te kijken wat wel en niet noodzakelijk of handig is. ,,Als je iets schrapt, probeer het bespaarde geld dan opzij te zetten voor als er iets gebeurt. Vergelijk goed en kies dan bewust.’’

De consumentenautoriteit ACM roept overigens al jaren dat verzekerden er goed aan doen om zich te oriënteren op een andere zorgpolis. Gemiddeld stapt elk jaar slechts 6 à 7 procent van de consumenten over. De reden dat veel mensen dat toch niet doen, is dat overstappen tijd en moeite kost en niet voor iedereen even eenvoudig is. Consumenten kunnen hun verzekering tot 31 december opzeggen. Als die opzegging niet op tijd binnen is, kan pas een jaar later weer worden overgestapt.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: