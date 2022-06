Bitcoin keldert opnieuw en is nu minder dan 25.000 dollar waard

Vakantie op Schevenin­gen doorbren­gen? Dan kun je maar beter snel een hotelkamer boeken

Na jaren somberen wordt er weer gelachen in de hotels in Scheveningen. Helemaal terug op het niveau van voor corona is de bezetting nog niet, maar zodra de zon zich laat zien, stromen de boekingen binnen. Alleen de toeristen uit Azië laten nog op zich wachten.

13:40