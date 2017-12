Bitcoin zakt weer onder 15.000 dollar

Retourtje Barcelona compenseren? 'Plant 114 bomen'

7 december Eén Nederlandse passagier zou 114 bomen moeten planten om de CO2-uitstoot van zijn of haar vliegretourtje Barcelona (volledig) te compenseren. ,,Al het andere is gepruts in de marge", zegt Babette Porcelijn, schrijfster van het boek De verborgen impact.