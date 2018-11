Bitcoingekte lijkt voorbij: waarde onder 4500 dollar

Munten als de XRP, ethereum, stellar, EOS, litecoin, cardano en monero verloren in een etmaal 10 tot 20 procent van hun waarde. Een afsplitsing, de bitcoin cash, werd in een dag tijd bijna gehalveerd.

Sommige cryptofanaten hopen dat de nieuwe handel via de gereguleerde beurs een einde maakt aan de koersval. Vanaf morgen kunnen beleggers op de Zwitsers beurs SIX Swiss Exchange via een relatief eenvoudig beleggingsproduct meerdere cryptovaluta’s beleggen zonder ze daadwerkelijk fysiek in handen te hebben.