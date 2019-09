‘Blokker over drie jaar naar de beurs’

Hypotheek­ver­strek­kers kunnen toegang vragen tot studie­schuld DUO

26 september Het is voor hypotheekverstrekkers binnenkort mogelijk om de studieschuld van klanten op te vragen. Softwarebedrijf Ockto gaat komende maand de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) toevoegen als databron. Klanten moeten wel zelf toestemming geven om de studieschuldinformatie door te geven. De vraag is of hypotheekverstrekkers dat gaan verplichten.