‘Boeing hield info 737 achter’: piloot trok in 2016 al aan de bel

Minder suiker prikkelt de omzet van Coca-Cola

16:17 De Amerikaanse drankenreus Coca-Cola heeft dankzij zijn bestseller Zero Sugar de omzet in het derde kwartaal stevig zien groeien. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar steeg de omzet met 8 procent tot 9,5 miljard dollar (8,5 miljard euro), zo maakte de grote rivaal van Pepsi vandaag in thuisstad Atlanta bekend.