Boeren blazen acties af na uitspraak rechter: ‘We zijn monddood gemaakt’

‘Monddood gemaakt’

In de beslissing is meegenomen dat de partijen nog niet concreet met elkaar in overleg zijn geweest. Iedereen heeft echter het recht om te demonstreren. Enige hinder is daarbij niet te voorkomen. Een verbod op het veroorzaken van hinder zou dan feitelijk neerkomen op een verbod om te demonstreren.



FDF laat weten in beroep te gaan tegen het vonnis. ,,Maar zolang wij nog geen andere uitspraak hebben, roepen we iedereen op af te zien van acties bij CBL-leden (distributiecentra en supermarkten, red.)en zich te houden aan de uitspraak van de rechter. We zijn monddood gemaakt’’, aldus het bestuur in een verklaring op Facebook. Of de boeren overgaan op ‘plan B’ en andere doelen in het vizier hebben, is niet duidelijk. FDF geeft aan de pers voorlopig niet te woord te staan.