Bonden tegen benoeming Canadees als baas Air France-KLM

Smith, die Engelstalig is maar goed Frans spreekt, krijgt als baas van Air France-KLM de loodzware taak om een uitweg te vinden in het loonconflict met de piloten bij de Franse tak van het bedrijf. Die kwestie kostte zijn voorganger Jean-Marc Janaillac de kop. Smith heeft in elk geval ruime ervaring met onderhandelingen met vakbonden bij Air Canada. Hij ging voorop in de gesprekken met zowel piloten als het cabinepersoneel en sloot daar in 2015 nieuwe cao's voor de duur van tien jaar.