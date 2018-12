Bonus voor werknemers, Franse bedrijven komen gele hesjes tegemoet

Gisteren beloofde Emmanuel Macron in een televisietoespraak dat het maandelijks minimumloon in Frankrijk in januari met 100 euro netto omhoog gaat. Macron reageerde in de toespraak op de protesten van de gele hesjes. Afgelopen weekend gingen opnieuw meer dan 100.000 mensen de straat op om te demonstreren voor meer fiscale rechtvaardigheid en grotere koopkracht. Het was het vierde weekend op rij dat de beweging opriep tot massale protesten.