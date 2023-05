Botsing met vogel dreigt vlootprobleem Transavia te vergroten

Problemen blijven de vloot van luchtvaartmaatschappij Transavia achtervolgen. Een toestel dat van Rotterdam naar Ibiza zou vliegen kwam donderdag in botsing met een vogel, die in de motor terechtkwam. Het vliegtuig ondergaat nu een grondige veiligheidscontrole en dat kan impact hebben op de toch al schaarse capaciteit. Door een tekort aan vliegtuigen schrapt Transavia deze maand tientallen vluchten waardoor duizenden reizigers worden geraakt.

,,De vogel ging dwars door de motor. Het toestel wordt nu gecontroleerd en het kan impact hebben”, geeft een woordvoerder van Transavia aan. ,,We zijn bezig met het verhogen van de reservecapaciteit, precies voor dit soort gevallen. Normaal gesproken heb je een extra vliegtuig achter de hand, maar dat is nu veel minder het geval.”

Eventuele annuleringen komen bovenop de 54 vluchten die Transavia vanaf deze week tot het einde van de maand uit het vluchtschema heeft gehaald. Dat staat gelijk aan ruim 10.000 stoelen. Het is onduidelijk hoeveel reizigers worden getroffen, want uit concurrentieoverwegingen wil Transavia niet zeggen hoe vol die vliegtuigen zouden zijn geweest. Maar de weken van de meivakantie behoren doorgaans tot de drukste van het jaar voor de vakantievlieger. De NOS berekende eerder al dat in de voorgaande week 15.000 passagiers geraakt werden door annuleringen.

Ook in de zomermaanden dreigen vluchten uit te vallen. Transavia informeert 16 mei alle reizigers van wie een vlucht in juni niet doorgaat.

Zonder eventuele problemen door de botsing met de vogel komt Transavia al acht vliegtuigen tekort. De komst van drie leasetoestellen liep grote vertraging op, hoewel één daarvan wel is gearriveerd bij de KLM-dochter en wordt klaargemaakt voor gebruik. Daarnaast mist Transavia drie toestellen door aanrijdingen, heeft een vliegtuig bliksemschade en is een ander buiten gebruik voor groot onderhoud. ,,We proberen zo veel mogelijk mensen om te boeken. Voor een deel lukt dat ook wel, maar we moeten ook mensen teleurstellen”, geeft de woordvoerder aan.

Veel eerder duidelijk maken

Transavia moet veel eerder duidelijk maken welke vluchten er geannuleerd gaan worden. Dan hebben reisbureaus de mogelijkheid om een alternatief voor de klant te vinden, stelt de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR).



De vakantievlieger geeft op de eigen site aan om welke vluchten het gaat. Maar die service is de reisbranche te mager. ,,Een maand van tevoren is voldoende om een alternatief te kunnen vinden”, zegt een woordvoerder van de ANVR, de brancheorganisatie voor de reissector.



Transavia heeft toegezegd om zo vroeg mogelijk duidelijkheid te geven welke vluchten geschrapt worden, maar op de site van de vliegmaatschappij staat nog niets over eventuele uitval in juni of maanden daarna. En dat moet snel verbeteren als het aan de ANVR ligt.

Waar heb je recht op?

Transavia doet zijn best zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Maar de problemen zijn nog niet voorbij. Wat kun je doen bij een geannuleerde vlucht en heb je recht op geld terug?

De problemen zorgen voor veel onrust bij mensen die een vakantie geboekt hebben met een vlucht van Transavia. ,,Onze leden worden overstelpt met bezorgde telefoontjes’’, aldus de ANVR. En bij de claimorganisaties hebben zich al duizenden gedupeerde klanten gemeld. ,,De claims blijven binnenkomen”, zegt Jitze Noorderhaven van EUClaim. ,,We verwachten voor de komende weken ook nog veel claims, omdat mensen dan terugkeren van de meivakantie.‘’

Bij de Consumentenbond komen veel vragen binnen. Veel mensen willen weten of ze de schade van een gewijzigde of geannuleerde vlucht kunnen verhalen. De belangenbehartiger van consumenten heeft een tool op de site staan waarmee mensen eenvoudig kunnen checken of ze recht op schadevergoeding hebben.

Wie een pakketreis heeft geboekt, dus een vlucht plus hotel of bijvoorbeeld autohuur, kan rekenen op de hulp van de reisorganisaties waarbij geboekt is. Die helpen vakantiegangers die niet terug kunnen keren bijvoorbeeld met het zoeken naar een hotel of zoeken een vervangende vlucht.

Schadevergoeding

Wie alleen een vlucht heeft geboekt moet zelf met de vliegmaatschappij in gesprek om de schade vergoed te krijgen. Ook krijgen die reizigers geen hulp bij het zoeken naar een vervangende accommodatie of vlucht. De Consumentenbond adviseert daarom mensen een pakketreis te boeken.

Het gaat bij de compensatie niet alleen om de de vergoeding van een hotel of ticket. Ook extra maaltijden kunnen gedeclareerd worden. ,,En bijvoorbeeld extra parkeerkosten omdat je auto langer ergens staat. Ook de extra reiskosten voor als je vlucht van een andere luchthaven vertrekt krijg je vergoed’’, aldus de Consumentenbond.

Quote Dat dit tot schade leidt voor Transavia is duidelijk Woordvoerder, Transavia

Intussen groeit de verbazing over de chaos bij Transavia. Het lijkt er op alsof de vakantievlieger meer stoelen heeft verkocht dan ze capaciteit hebben. Maar dat is echt niet zo, zegt het bedrijf. ,,We hadden juist extra reservecapaciteit ingepland. Dat is de les die we vorig jaar geleerd hebben’’, zegt een woordvoerder. ,,Maar nu staat bijna een zesde van de vloot aan de grond.’’

Transavia heeft nog geen zicht op de schade. Ook kan de maatschappij niets zeggen over eventuele claims. ,,We gaan binnenkort met betrokkenen om de tafel over de schadeafhandeling. Maar dat dit tot schade leidt voor Transavia is duidelijk.’’

