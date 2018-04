Boven de 45 en werkloos? Deze site met vacatures helpt je weer aan een baan

Matchmaker

De ANBO-directeur zegt al enige ervaring als 'matchmaker' te hebben opgebouwd. Zo klopte er vorig jaar een werkgever aan die dringend op zoek was naar zogeheten zorgadviseurs: medewerkers die mensen helpen bij het uitkiezen van een geschikte zorgverzekering. Een zoektocht in de database van het UWV leverde geen geschikte kandidaten op. Den Haan: ,,Toen heb ik gezegd: zal ik eens een oproep doen aan onze leden? Daar reageerden 80 mensen op. Wij hebben toen hun opleiding betaald en die mensen zijn aan de slag gegaan. Wij wilden bewijzen dat je met wat begeleiding en een persoonlijke aanpak verder komt.''



Dat houdt ook in dat mensen aangemoedigd worden om een heel ander carrièrepad in te slaan. Vooral in de zorg liggen kansen genoeg, stelt Den Haan: ,,Stel dat je altijd technisch tekenaar bent geweest. Daar is tegenwoordig bijna geen baan meer in te vinden. Maar samen kunnen we wel uitzoeken of de overstap naar een totaal andere sector iets zou kunnen zijn. Vaak hebben mensen daar zelf nog helemaal niet over nagedacht.''