Boycot Russische olie zwaarste sanctie tot nu toe en daar zijn we zelf mogelijk ook de dupe van

Corendon gaat Schiphol vaker mijden, breidt uit naar Brussel

Corendon gaat volgend seizoen luchthaven Schiphol vaker mijden. De luchtvaartmaatschappij verlaagt de capaciteit en breidt op de luchthaven in Brussel juist uit. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van De Telegraaf. Het is nog niet bekend of er ook uitgeweken wordt naar andere Nederlandse dan wel Belgische luchthavens.

28 november