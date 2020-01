Boze boeren dreigen op 5 februari Den Haag plat te leggen

De radicale boeren van Farmers Defence Force (FDF) dreigen Den Haag ‘over te nemen’ als politiek Den Haag niet naar ze luistert. Ze roepen alle boeren in Nederland op woensdag 5 februari op de trekker naar het Catshuis te komen. Die dag vindt het vervolggesprek plaats tussen boeren, premier Rutte en landbouwminister Schouten over de aanpak van de stikstofproblematiek.

Het kabinet kondigde vorig jaar al een aantal maatregelen aan om de stikstofuitstoot te beteugelen. Zo wordt de maximumsnelheid vanaf maart overdag verlaagd naar 100 kilometer per uur. Maar dat is slechts het begin, het kabinet komt op korte termijn met een nieuw pakket maatregelen voor de langere termijn. De verwachting is dat er veel extra geld naar het uitkopen en verplaatsen van boerenbedrijven gaat, waardoor de woning- en wegenbouw de komende jaren niet stilvallen.

De stikstofcrisis zal zeer waarschijnlijk gevolgen hebben voor de omvang van de veestapel. De landbouw is de grootste stikstofproducent van ons land, bijna de helft van de stikstof die neerslaat in de natuur is volgens het RIVM afkomstig uit de landbouwsector.

Quote Tijdens het gesprek op 5 januari moeten er spijkers met koppen worden geslagen Mark van den Oever, voorzitter FDF

Druk opvoeren

,,We voeren de druk op richting Rutte en Schouten’’, aldus een strijdbare FDF-voorzitter Mark van den Oever. ,,Tijdens het gesprek op 5 februari moeten er spijkers met koppen worden geslagen. We laten ons niet belazeren door Rutte en willen dat hij inhoud geeft aan zijn opmerking dat ‘boeren niet het probleem zijn, maar wel kunnen helpen bij de oplossing’. Wij accepteren geen offers van boeren meer.’’

Ondanks meerdere gesprekken met de Haagse politiek hebben de radicale boeren weinig vertrouwen in een goede afloop. ,,Den Haag moet leveren. Ons geduld is op. Als ze met plannen komen die negatief uitpakken, zullen we Den Haag op 5 februari op zijn grondvesten laten schudden.’’

Woordvoerder Rudi Buis, namens het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: ,,Wij hebben het voor kennisgeving aangenomen. Op 5 februari gaan wij in overleg met het Landbouw Collectief waartoe ook FDF behoort. Dan zal er gesproken worden over de toekomst van de landbouwsector. Als FDF wil demonstreren op die dag is dat prima, mits de acties ordentelijk verlopen zonder overlast voor de omgeving. De minister zal persoonlijk reageren als zij uit vergadering van de ministerraad komt.’’

Agractie

Onlangs kondigde een andere belangenorganisatie, Agractie, acties aan waarbij het zwaartepunt ligt op 21 maart. Op die dag zullen boeren in veertig steden aandacht vragen voor het boerenproduct in de supermarkten. Een op het oog publieksvriendelijke actie waarmee Agractie het momentum even leek over te nemen van FDF.

Volledig scherm Nieuwe actie FDF. © FDF Farmers Defence Force was (mede-)initiatiefnemer van de boerenprotesten op 1 en 16 oktober. Op 18 december wilde FDF meerdere distributiecentra van supermarkten blokkeren, maar dit werd verboden door de rechter.