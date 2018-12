Boze FNV’ers willen zelf werk neerleggen

Vanaf volgende week zullen FNV’ers mogelijk werkonderbrekingen houden bij verschillende regiokantoren. De acties zouden aanstaande maandag in Rotterdam en zullen daarna bij kantoren in onder andere Deventer, Amsterdam, Groningen en Weert plaatsvinden. FNV’ers hebben de directie een ultimatum gesteld om vrijdag uiterlijk 17:00 uur te reageren.

De medewerkers zijn boos over de gebrekkige communicatie rond een eerder aangekondigde reorganisatie. De vakbond zal de komende jaren flink moeten snijden in eigen vlees om het verlies van dalende ledenaantallen te compenseren. Voor 2021 worden ongeveer 250 banen geschrapt. De reorganisatie treft ondersteunende functies, zoals de afdelingen logistiek, communicatie en ict.

Actie

Wat de FNV’ers vooral steekt, aldus het interne document, is dat er nog geen plan kenbaar is gemaakt aan FNV Personeel en dat er er nog geen plan ter advisering bij de ondernemingsraad is ingediend, terwijl er wel al plannen voor afdelingen met bijbehorende functiereductie zijn opgenomen in een werkplan. Onbegrijpelijk, zo vinden de boze FNV’ers ‘helemaal omdat de eigen organisatie claimt op te komen voor de belangen van de medewerker.’

,,Er wordt totaal niet gecommuniceerd. Ze gaan echt niet netjes om met hun eigen mensen’’, meldt een bron. Dat de FNV-lieden strijdvaardig zijn, valt ook wel op te maken uit het interne document. ‘We moeten goed voor ogen houden dat dit een lange strijd wordt. Want ook als we dit punt binnenhalen, moeten we nog steeds afwachten tot de directeur met een concreet plan komt. Dat plan is met deze actie niet van tafel’, staat in het stuk.