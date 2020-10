Jumbo-familie wil Hema weer Nederlands maken: ‘Het was wat sleets geworden’

V&D? Hudson’s Bay? Nee, De Koopman zit nu in het bekende witte pand aan de Hoogstraat in Rotterdam

15 oktober Het kwam in stilte naar het voormalige pand van V&D en Hudson’s Bay in Rotterdam, maar de ambities van modewarenhuis De Koopman zijn groot. Algemeen directeur Peter Danse (33) vertelt waarom zijn bedrijf de kans niet kon laten lopen om een vestiging te openen in het overbekende witte pand aan de Hoogstraat in hartje stad.