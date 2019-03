Brexit: ‘VK schrapt bijna alle handelstarieven bij ‘no deal’

Momenteel is Groot-Brittannië verplicht door de Europese Unie vastgestelde importtarieven te hanteren. Doordat Brussel het EU-handelsbeleid bepaalt, gelden in alle lidstaten dezelfde heffingen op ingevoerde goederen, van landbouwproducten tot de 10 procent op auto's.



Wat de Tory-regering van premier Theresa May betreft worden vrijwel alle tarieven bij een ‘no deal’ Brexit afgeschaft. Alleen bij producten in voor de Britse economie gevoelige sectoren, zoals auto’s, rundvlees en zuivel, zouden tarieven gehandhaafd blijven.



De plannen kunnen grote impact hebben op Britse fabrikanten. Zij zouden in dat geval bescherming mislopen tegen rivaliserende goederen van concurrenten uit het buitenland.

Open economie

De vrijwel afschaffing lijkt desalniettemin niet onlogisch. Producten in Britse winkels zullen hierdoor niet ineens drastisch duurder worden. Ook wil de regering May de wereld tonen dat het VK een open naar buiten gerichte economie zal blijven. Bovendien dient May na de Brexit met alle handelspartners nieuwe handelsverdragen sluiten. Dan helpt het als het zelf voorlopig lage tarieven hanteert.



Volgens nieuwszender Sky komt de regering van premier Theresa May waarschijnlijk volgende week met de details van de plannen naar buiten als het parlement niet instemt met een brexitdeal.

Wereldhandelsorganisatie WTO

De tijd dringt voor de premier, want haar land moet over 24 dagen de Europese Unie verlaten. Haar topadviseur Geoffrey Cox is momenteel in Brussel om te kijken of iets geregeld kan met betrekking op de backstop, de door brexiteers gehate garantieregeling die moet zorgen dat de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland openblijft.



In principe valt Groot-Brittannië na de Brexit op 29 maart terug op de regels van wereldhandelsorganisatie WTO. Die beperken de openheid van de economie en bepalen dat een land niet mag discrimineren tussen handelspartners, die ook WTO-lid zijn. Een voordeeltje dat de Britten de Verenigde Staten zouden gunnen, moeten ze ook aan bijvoorbeeld India geven.