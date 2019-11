Brussel: Nederland misleidt haar burgers met berekeningen hoge EU-contributie

‘Geld toe op je hypotheek­ren­te niet erg waarschijn­lijk in Nederland’

14:12 Denen betalen sinds een paar maanden bij leningen met een looptijd van tien jaar geen rente, maar krijgen juist geld toe. Dat we ook in Nederland een negatieve hypotheekrente krijgen, is niet erg waarschijnlijk, zeker niet voor de langere rentevaste periodes. Dat zeggen onderzoekers van hypotheekaanbieder Dynamic Credit die een vergelijk maakten tussen de Nederlandse en Deense hypotheekmarkt.