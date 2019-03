Brussel pakt autokartel aan: boete van 368 miljoen euro

De drie bedrijven hebben erkend dat ze deelnamen aan een kartel, meldt de Brusselse mededingingswaakhond. Ze leverden gordels, airbags en sturen aan de Volkswagen- en BMW-groep. Die zijn goed voor ongeveer 30 procent van de autoverkopen in Europa.



De drie ondernemingen wisselden tussen 2007 en 2011 commercieel gevoelige informatie uit en stemden hun marktgedrag op elkaar af, aldus Brussel. Hun vertegenwoordigers hadden op allerlei manieren contact. ,,Deze kartels duperen uiteindelijk Europese consumenten en hebben de concurrentiekracht van de Europese autobranche geschaad’’, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging).



Door de afspraken te onthullen ontloopt Takata een boete van 195 miljoen euro. De boete die de commissie oorspronkelijk in petto had voor de twee andere bedrijven werd fors verlaagd omdat ze bekenden en meewerkten aan het onderzoek. Brussel legde alle drie de bedrijven eerder al kartelboetes op voor veiligheidssystemen die ze aan autofabrikanten leverden. Dat geldt ook voor een aantal van hun branchegenoten. De Europese Commissie heeft in totaal 2,15 miljard euro aan kartelboetes uitgedeeld in de sector.