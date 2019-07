Budweiser gaat strijd aan met Heineken in Nederland

AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, gaat in Nederland de strijd aan met Heineken. De Belgisch-Braziliaanse biergigant lanceert vanaf deze week pilsmerk Bud (In de Verenigde Staten bekend als Budweiser) in Nederland. Dit heeft AB InBev, waarvan het Nederlandse hoofdkantoor in Breda staat, vandaag bekend gemaakt.

Budweiser is een van de grootse biermerken ter wereld, maar is vooral erg sterk in Noord-Amerika, de thuismarkt van ‘The King of Beers’, zoals het bier wordt geprofileerd. In Europa is ‘Bud’ slechts mondjesmaat aanwezig. Het bier heeft een vlakkere smaak dan de meeste Europese pilseners.

‘Doordrinkbaar’

Bud gaat zich vooral richten op consumenten van 18 tot 35 jaar. ,,Budweiser is minder bitter dan onze Belgische en Nederlandse pilseners . Het is heel goed doordrinkbaar. Wij de denken dat het een brede doelgroep aanspreekt, niet alleen mannen maar ook vrouwen”, aldus een woordvoerder van AB InBev in een toelichting.

In Nederland is AB InBev bekend van merken als Jupiler, Hertog Jan, Dommelsch, Leffe en Corona. Vooral Jupiler is in korte tijd groot geworden en heeft een marktaandeel van 7 á 8 procent. Maar zeker in Noord- en Zuid-Holland is Heineken (inclusief dochter Amstel) nog altijd de absolute marktleider. En juist in de Randstad ligt de focus op de lancering van Budweiser, eerst in in de horeca en vanaf het najaar ook in de winkel.

Vorige week zei directeur Nicolas Bartholomeeusen van AB InBev Nederland tegen BN DeStem al dat hij kansen ziet voor een nieuw pilsmerk. ,,Mensen krijgen meer een internationale oriëntatie. Wij spelen daar bijvoorbeeld op in met Corona en ik zie nog meer mogelijkheden.” Hij laat weten dat uit uitgebreid consumentenonderzoek is gebleken dat Nederlanders goed op Bud reageren. ,,We zien dat hier vanuit de markt een grote behoefte aan is.’' Het bier wordt eerst gelanceerd in de horeca. Vanaf het najaar is het ook in de winkel te koop. Tot nu toe was Bud alleen sporadisch in Nederland te vinden, omdat slechts één groothandel het in zijn assortiment had. Nu bestaat de pilsmarkt in Nederland voor 95 procent uit bier dat uit Nederland of België komt.

Fusie

AB InBev ontstond in 2004 uit een fusie tussen het Belgische Interbrew en het Braziliaanse AmBev. Vier jaar later vond de overname plaats van het Amerikaanse Anheuser-Busch, brouwer van Budweiser en Bud Light. Daarmee werd het de grootste bierproducent te wereld. In 2016 werd die koppositie versterkt door de fusie met het Zuid-Afrikaanse SABMiller, op dat moment nummer twee in de wereld. Nu is Heineken op gepaste afstand de nummer twee, gevolgd China Snow Breweries en Carlsberg.

Vorig week werd bekend dat AB InBve de beursgang heeft afgeblazen van Budweiser Brewing Company APAC. Deze Aziatische tak van het concern zou op 19 juli een beursnotering krijgen in Hongkong. Maar omdat er onvoldoende belangstelling was van investeerders ging dat niet door. AB InBev hoopte rond de 9 miljard dollar op te halen met de beursgang. De biergigant had het geld willen gebruiken om de grote schuldenlast van circa 100 miljard dollar terug te dringen.