Buiten de deur eten wordt steeds populairder

De crisis behoort definitief tot het verleden, als we het uitgavenpatroon van de Nederlandse consument mogen geloven. Dit jaar wordt er naar verwachting meer geld aan eten en drinken buiten de deur uitgegeven dan in de periode voor de crisis.

Dat voorspelt het FoodService Instituut Nederland (FSIN) althans. Volgens de marktonderzoekers zijn vooral jongeren en tweeverdieners sneller geneigd om in de buidel te tasten voor een bezorgmaaltijd of restaurantbezoek.

In 2017 besteedde de Nederlandse consument gemiddeld ruim 1115 euro aan eten en drinken buitenshuis, dit jaar zal dat bedrag naar verwachting oplopen tot bijna 1163 per persoon. Voor de recessie in 2007 ging het nog om zo'n 1148 euro.

Eten thuis laten bezorgen

Met name het thuis laten bezorgen van eten is sterk in opmars. Deze markt was afgelopen jaar goed voor bijna 2,5 miljard euro aan omzet. Dat is ruim een kwart meer dan in 2016. Vooral het bestellen van eten via sites als Thuisbezorgd.nl of ketens als Domino's is erg populair.

Volgens het FSIN loopt ook de bezorging van eten en versboxen bij bijvoorbeeld de supermarkt steeds beter. Boodschappen voor de 'voorraadkast' zullen in de toekomst waarschijnlijk ook steeds vaker online worden gedaan.

Het kennisinstituut presenteert alle trends op de Horecava. Dat is de jaarlijkse horecavakbeurs die deze week wordt gehouden in de RAI in Amsterdam.