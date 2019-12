Cabinepersoneel Lufthansa-dochter gaat rond jaarwisseling staken

Germanwings noemt een staking op dit moment “ongepast en disproportioneel”. Het bedrijf zegt in dat verband over een aantal thema’s “constructief in gesprek” te zijn met Ufo. Over andere onderwerpen bood de luchtvaartmaatschappij naar eigen zeggen voor de kerst aan weer in gesprek te gaan, maar dat wees Ufo af. Het bedrijf streeft ernaar de gevolgen voor passagiers zo beperkt mogelijk te houden.