Catharina: ,,Oorspronkelijk kom ik uit Zwolle, Herman uit Apeldoorn.’’



Herman: ,,We zijn naar Groningen gegaan omdat we buiten wilden wonen en de huizen hier goedkoper zijn.’’



Catharina: ,,Ons opvanghuis kochten we zeven jaar geleden voor 195.000 euro. We konden veel op de prijs afdingen, omdat er een wietkwekerij in had gezeten. Het was een puinhoop.’’