CBS: Europese economie groeit, maar die van Nederland hapert

De Nederlandse economie is onverwacht met 0,7 procent gekrompen in het eerste kwartaal. Vooral de export daalde, evenals de gaswinning. Dat blijkt uit de eerste raming van de economische groei door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het vierde kwartaal vorig jaar groeide de economie nog met 0,4 procent. Met de krimp doet Nederland het aanmerkelijk slechter dan andere landen in de eurozone. Die groeiden gemiddeld met 0,3 procent in het eerste kwartaal. ,,De krimp is een tegenvaller. Zeker als je het vergelijkt met de andere landen in de eurozone’’, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.

De grootste tegenvaller zat bij de export. Die daalde met 0,7 procent. ,,Vooral de export van de chemische industrie en de metaalsector daalde’’, aldus Van Mulligen. ,,Dat zijn sectoren die veel energie verbruiken. Mogelijk hebben ze de productie beperkt vanwege de hoge energieprijzen en is dat de reden dat de export is gekrompen.’’

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat vooral de export van goederen, machines, trucks en bijvoorbeeld groente en fruit, stevig kromp. De export is normaal gesproken juist een van de motoren van economische groei. De export van diensten groeide nog wel licht.

Daarnaast daalde de gaswinning. Dat zorgde ervoor dat er meer gas uit de voorraden werd verbruikt. Ook dat telt negatief mee voor de economische groei. De binnenlandse economie groeide nog wel licht. Dat was te danken aan de hogere overheidsuitgaven en de investeringen door bedrijven. De consumentenuitgaven bleven gelijk.

De delfstoffenwinning, voornamelijk gas, deed het slecht in het eerste kwartaal. Ook de sectoren handel, opslag, vervoer en horeca hadden het moeilijk. De bouwsector deed het juist heel erg goed. Bedrijven en huishoudens staken meer geld in verduurzaming van bedrijfsgebouwen en woningen. ,,Dat is een effect van de hoge energieprijzen’’, ziet Van Mulligen. Ook kochten bedrijven meer machines en transportmiddelen.

Opvallend

Het CBS noemt het opvallend dat de Nederlandse economie het in het eerste kwartaal slechter doet dan naburige landen. In België en Frankrijk groeide de economie in het eerste kwartaal met respectievelijk 0,4 en 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De Britse economie groeide met 0,1 procent, de Duitse economie stagneerde met een groei van 0 procent. Gemiddeld kwam de groei in de Europese Unie (EU) uit op 0,3 procent.

Het is voor het eerst in ruim twee jaar dat de Nederlandse economie minder groeit dan de andere landen in de eurozone. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2019 is het herstel van de Nederlandse economie wel sterker dan dat van de naburige landen en de EU.

Eerder meldde ABN Amro dat de economie niet kapot lijkt te krijgen. Afgelopen jaar ging het heel hard met de groei, dit jaar verwacht ABN Amro een bescheiden plusje van iets meer dan 1 procent. ,,Een recessie verwachten we niet in Nederland’’, zei Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN Amro. Swart. ,,Wel in Europa en de VS.’’

