CBS: inflatie in september naar 14,5 procent

Hoge inflatie? In Turkije is alles 83 procent duurder dan vorig jaar

Nederland zucht onder hoge inflatie, maar het kan nog veel erger. De al langer torenhoge inflatie in Turkije is in september nóg verder opgelopen. De kosten van levensonderhoud in het land liggen inmiddels 83,5 procent hoger dan een jaar terug. De geldontwaarding in Turkije ligt op het hoogste niveau in ongeveer 24 jaar.

3 oktober