China beticht Verenigde Staten van 'pesterij' in handelsoorlog

Klanten Albert Heijn hoeven niet meer langs de kassa

9:09 Supermarktgigant Albert Heijn heeft de eerste twee winkels geopend waar klanten helemaal niet meer langs de kassa's hoeven. Met een speciale kaart of de eigen telefoon worden boodschappen aan het schap al afgerekend. Winkelen zonder kassa kan nu alleen nog in Amsterdam, maar zal straks in tachtig winkels in het land opduiken.