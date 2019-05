China voert importheffingen op in handelsoorlog met VS

Vast contract, eigen huis en gezin: twintiger bereikt mijlpalen steeds later

14:00 Twintigers hebben steeds later een vaste baan, maar ook andere zogenoemde mijlpalen bereiken ze later dan jongeren van tien jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De helft van de 24-jarigen had in 2008 een vast contract, in 2018 had pas op 27-jarige de helft een vaste baan.