Chinese overheid verstrekt ‘coronaleningen’ aan bedrijven

update Recordaan­tal bedrijven wil wegens brexit naar Nederland

11:24 Nog nooit besloten zoveel bedrijven zich in Nederland te vestigen als vorig jaar. In 2019 kozen bijna vierhonderd internationale ondernemingen voor Nederland. Daarvan deden bijna tachtig bedrijven dat wegens de brexit. Ook dat is een record, meldt de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Nog eens vierhonderd bedrijven zouden een verhuizing naar Nederland overwegen.